'Jan ten Kate verandert niet als hij de Reest oversteekt' Jan ten Kate stopt als wethouder (foto: archief RTV Drenthe)

Wethouder Jan ten Kate neemt vanmiddag afscheid van De Wolden. Liefst zeventien jaar heeft hij er in het gemeentebestuur gezeten, waarvan bijna negen jaar als wethouder. En nu wordt hij wethouder in buurgemeente Hardenberg in de provincie Overijssel.

Geschreven door Hielke Meijer

Melkveehouder Ten Kate stapte in 2002 in de politiek: "Ik zat in de landinrichting Ruinerwold als vice-voorzitter en zo is het gekomen. Ik heb daar heel veel van geleerd. Grond is niet alleen geld, maar is ook heel veel emotie. Om daar goed mee om te gaan is voor mij een heel goed leerproces geweest. Omgaan met dat mensen het lastig vinden wat er gebeurt en daar respect voor te hebben. Dat is in een gemeente ook heel vaak zo en dat heeft mij geholpen denk ik."



'Jan is een doener'

Oud-wethouder Ank van der Ziel en haar toenmalige partijvoorzitter Fré Kroese haalden de melkveehouder in 2002 over raadslid te worden voor Gemeentebelangen De Wolden. Van der Ziel: "Jan is een man is die goed weet wat hij wil, maar niet op zo'n manier dat mensen het als hinderlijk ervaren, dat vind ik heel erg knap. En dat is een grote kracht. Hij is een doener, niet teveel kletsen, maar aan de slag. Maar aan de andere kant heeft hij ook communicatieve kwaliteiten, weet hij hoe mensen in elkaar steken. Hij is heel benaderbaar en niet arrogant. Hij zegt altijd: wij hebben het gedaan."



Ten Kate is ondertussen alleen in het weekend nog zo nu en dan actief op de boerderij. Zijn vrouw Nannie en zijn inmiddels volwassen zonen Koen en Tom runnen het bedrijf. Ten Kate: "Toen ik raadslid was, was ik boer en was mijn hobby politiek. En nu is het zo dat de politiek mijn werk is en als ik thuis kom ga ik weer bezig met mijn hobby. Ik draai mee in de maatschap, maar dat gaat meer over hoe we het aanpakken. De gemeente staat voor mij op nummer één."



Mijn rol is aanjagen

Ten Kate is met name trots op wat er bereikt is met het van de grond krijgen van de centrumplannen in Ruinen, De Wijk en Zuidwolde. "Kijk er zijn mooie dorpen nodig om mensen hier te laten vestigen. En voorzieningen zijn dan het allerbelangrijkste. En die plannen vielen allemaal in de economische crisis. Het was heel belangrijk, want je ziet nu hoe de dorpen er voor staan. Dat dat ook weer nieuwe voorzieningen trekt. Het geheim is dat je het samen doet. Mijn rol is om het aan te jagen en mensen te bevragen hoe we dat oplossen en daar gezamenlijk snelheid in te brengen."



Maar Ten Kate is ook een uitermate praktisch ingesteld bestuurder. Zo zorgden directe lijntjes met de projectontwikkelaar van het nieuwe winkelcentrum in Zuidwolde voor een aanpassing van het winkelcentrumplan en een gemeentelijke en provinciale subsidie van een ton om het in crisistijd alsnog van de grond te krijgen. Ten Kate is een aanpakker.



Trots is de wethouder verder op het glasvezelproject in de gemeente waar De Wolden het landelijk nieuws mee haalde. Supersnel internet op het platteland: het kan. En opvallend was ook zijn bemoeienis met het lostrekken van de tientallen jaren oude discussie over vaste bewoning van vakantiehuisjes. De afloop van de ontwikkeling van vitale vakantieparken is nog ongewis, maar inmiddels wel door de provincie overgenomen.



'Het gaat om mensen'

In Hardenberg vindt de wethouder een gemeente met grotere plaatsen en meer industrie. Ten Kate wordt er niet anders van, of zoals hij zegt 'Jan ten Kate verandert niet als hij de Reest oversteekt.' "Er zijn meer dorpen, maar wel weer dorpen. En Hardenberg-stad en Dedemsvaart hebben een iets andere schaal. Maar ook daar gaat het weer om mensen. Ik ben wie ik ben. De problemen onder ogen zien en ze proberen op te lossen. De koe bij de horens vatten, dat is het."



De afscheidsreceptie van Ten kate is vanmiddag van 14.00 uur tot 16.30 uur bij De Westerbergen in Echten en de uitnodiging geldt voor iedereen. Op 18 december wordt Ten Kate geïnstalleerd als wethouder in de gemeente Hardenberg.