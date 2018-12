Veertig sociale huurwoningen Meppel eind 2019 klaar

Ruim veertig sociale huurwoningen moeten binnen nu en een jaar aan de Gerard Doustraat verrijzen, nu Woonconcept de bouwopdracht heeft goedgekeurd. De eerste paal moet begin januari de grond in.

De nieuwe eengezinswoningen moeten eind 2019 klaar zijn.Woonconcept heeft de overeenkomst met Roosdom Tijhuis getekend. De aannemer kan daardoor starten met het bouwen van 42 sociale huurwoningen. "We zijn blij met deze extra eengezinswoningen, waar in Meppel veel vraag naar is", vertelt Roelof Smit van Woonconcept."Met het bouwen van deze betaalbare woningen, de huurprijs blijft onder de huurtoeslaggrens, verlagen we de wachttijd in Meppel. In de komende jaren bouwt Woonconcept ruim 200 nieuwe sociale huurwoningen in Meppel", aldus Smit.In november waren buurtbewoners en andere geïnteresseerden uitgenodigd door Woonconcept om mee te denken over de gevelkleuren van de nieuwe woningen. Er werd gekozen voor een bonte buurt met kleurschakeringen in de gevels.Omwonenden worden in het voorjaar van 2019 door de gemeente opnieuw uitgenodigd om met elkaar na te denken over de invulling van het groengebied rondom de nieuwbouwwoningen.