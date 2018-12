Deel dit artikel:













VRD: In toekomst brand bij kerncentrale mogelijk wel communiceren De kerncentrale in Lingen (foto: RTV Oost)

De brand bij de kerncentrale in Lingen vorige week doet de nodige vragen rijzen bij burgers. Veiligheidsregio Drenthe (VRD) reageert naar aanleiding van het incident. "Er zijn plannen om met Duitsland in 2020 een oefening te houden."

Omwonenden maken zich zorgen nadat de brand uitbrak. De veiligheidsregio's Drenthe en Twente meldden niets over de brand, omdat er geen gevaar zou zijn. Toch zijn bewoners daar niet blij mee. Lies Hemme van de Dorpsraad in Zwartemeer is daar een van. "Je komt er al laat achter dat het is gebeurd," zegt Lies, "maar vervolgens hoor je niets, van de gemeente Emmen niet, van niemand. Ik vertrouw het niet."



'Daarom geen communicatie'

"Reden dat er niets gecommuniceerd werd, is dat op het moment dat wij geïnformeerd werden, ook bekend werd gemaakt dat de brand was geblust en dat de brand niet in de kerncentrale zelf was", aldus een woordvoerder van Veiligheidsregio Drenthe. "Ook hoorden we dat er geen straling was vrijgekomen. "Daarom heeft de VRD de afweging gemaakt de brand niet actief te communiceren."



Of het bij een volgende keer weer zo zal gaan, durft VRD niet te zeggen. "Ondanks dat er weinig gevaar was, roept het toch onrust op onder bewoners. Een volgende keer zullen wij deze ervaring meenemen in onze afweging om wel of niet te communiceren."



Rampbestrijdingsplan

Als er wel schadelijke stoffen waren vrijgekomen, was de situatie heel anders geweest, geeft VRD aan. In dat geval zou het rampbestrijdingsplan wel zijn geactiveerd. "Daarin zijn alle maatregelen en stappen die genomen moeten worden voorbereid. Communicatie maakt daar ook onderdeel van uit. Dat kan bijvoorbeeld door middel van de calamiteitenzender en de regionale omroep, NL Alert, social media, et cetera."



Oefening met Duitsland

In 2020 staat er een grote oefening in voorbereiding op een kernongeval op de agenda, genaamd GEDEX (German Dutch Emergency Excerise). Bij deze oefening is Veiligheidsregio Twente en autoriteiten in betrokken. "Maar gezien het feit dat de veiligheidsregio's rondom Lingen een gezamenlijk rampbestrijdingsplan hebben, ligt samenwerking met Drenthe voor de hand."