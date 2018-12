Celstraf voor verhaal halen met wapens

Voor poging tot zware mishandeling, wapenbezit en bedreiging moet een man uit Emmen de cel in, bepaalde de rechtbank in Assen. De 24-jarige man is veroordeeld tot 300 dagen, waarvan 134 dagen voorwaardelijk.

Na de straf wordt hij geplaatst in een instelling van Trajectum in Appelscha om te worden behandeld. De man heeft psychische problemen en is drugsverslaafd.De Emmenaar sloeg op 7 juli een man meerdere keren met een ijzeren staaf . Dat gebeurde bij een boerderij in het gehucht Wilhelmsoord bij Emmen. De man was een erf van kennissen op gevlucht toen de Emmenaar hem samen met een vriend uit Emmer-Compascuum achtervolgde.De man deed dat, omdat het slachtoffer hem en zijn vriend op de foto had gezet, terwijl ze in een auto bij een pand van het slachtoffer even verderop stonden. De man zette de twee op de foto, omdat hij het duo niet vertrouwde.Bij de boerderij van de kennis van het slachtoffer, kwam de Emmenaar met zijn vriend verhaal halen. Behalve het geweld met de staaf, bedreigde de man het slachtoffer met een mes. Ook gooide hij een steen naar de kennis van het slachtoffer. Zijn vriend dreigde met een koevoet en een boksbeugel. Ondertussen kon het slachtoffer de telefoon van de Emmenaar afpakken.Hoewel de twee na het geweld eerst vertrokken, kwamen ze een paar uur later terug om die telefoon op te halen. Toen hadden de Emmenaar en de Emmer-Compascuumer (19) ook een 20-jarige kameraad uit Nieuw-Dordrecht mee. Samen bedreigden ze de bewoner van de boerderij. Eén van hen had op dat moment een kapmes bij zich. Niet veel later kon het trio bij de boerderij worden aangehouden.De man uit Nieuw-Dordrecht is veroordeeld tot dertig uur werkstraf voor het dreigen. De Emmer-Compascuumer kreeg zestig uur werkstraf, waarvan de helft voorwaardelijk.