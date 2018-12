Dick Lukkien: Ik koester geen wrok richting FC Groningen

VOETBAL - Zijn optreden in 'koffieDick-kijken' was voor Dick Lukkien zijn zevende interview in aanloop naar het duel van FC Emmen tegen FC Groningen aanstaande zondag.

Dat we op dit moment evenveel punten hebben als FC Groningen is vooral knap van ons, al vind ik dat we nog wel een aantal punten meer hadden kunnen hebben. Dick Lukkien, trainer FC Emmen

Dick Lukkien, over de ode aan de overleden supporters voorafgaand aan FC Groningen - FC Emmen

"Het is natuurlijk ook wel logisch. Ik heb zes jaar bij FC Groningen gewerkt en aanstaande zondag keer ik daar voor het eerst weer terug", aldus de oefenmeester.Lukkien kijkt enorm uit naar het duel met de club waarmee hij in 2015 als assistent-trainer (van Erwin van der Looi) de KNVB-beker wist te winnen. "Ik denk dat het een enorm leuk duel gaat worden voor hopelijk veel publiek. Ik heb begrepen dat er inmiddels al zeker 600 supporters vanuit Emmen meereizen. Dat is geweldig natuurlijk. Maar ik hoop ook dat de rest van het stadion goed gevuld is."De Veendammer wil de eerste seizoenshelft afsluiten met minstens 17 punten uit 17 duels. Daarvoor heeft de Drentse club in de komende twee duels (zondag FC Groningen en volgende week zondag thuis tegen Willem II) nog drie punten nodig. "Het liefst pak ik meer natuurlijk en ja, zondag gaan we gewoon voor de winst. Natuurijk zit FC Groningen op dit moment in een opwaartse spiraal en verwacht ik ook dat ze nog wel verder gaan klimmen op de ranglijst, maar ik ben ook van mening dat wij meer punten hadden moeten hebben dan de huidige 14. De wedstrijden tegen De Graafschap en Fortuna Sittard hadden we gewoon moeten winnen. Dat we op dit moment op gelijke hoogte staan met Groningen is volgens mij dan ook vooral knap van ons."In alle interviews die hij deze week heeft gehad zal Lukkien ongetwijfeld een aantal keer zijn gevraagd naar zijn gevoelens richting zijn oude werkgever. Het vertrek bij uit de Euroborg kwam voor Lukkien eigenlijk te vroeg, omdat hij na het vertrek van Van der Looi (in 2016) graag hoofdtrainer wilde worden. Maar de clubleiding van FC Groningen vond Lukkien nog niet rijp voor de job (hij moest vlieguren maken) en koos voor Ernest Faber. "Maar ik koester geen wrok. Zo zit ik niet in elkaar. Ja, ik vond zelf dat ik toe was aan een nieuwe stap, maar Groningen koos voor iemand anders. Ik koos vervolgens voor FC Emmen en ben die club ontzettend dankbaar dat ze me de kans wel boden en ik denk dat we hier met iets heel moois bezig zijn."Zelfs toen Faber, na twee seizoenen zijn afscheid aankondigde bij Groningen, kwam directeur Hans Nijland opnieuw niet uit bij Lukkien. Ondanks de vlieguren en uiteindelijk de promotie naar de eredivisie koos de preses van FC Groningen voor Danny Buijs, die gek genoeg alleen ervaring had als trainer in het amateurvoetbal. "Wat moet ik daarvan zeggen? Ik ga niet over het personeelsbeleid daar. Bovendien vind ik het ook not done om het daar nu in een interview over te oordelen."Voorafgaand aan het duel tussen FC Groningen en FC Emmen zal de thuisclub de supporters eren en gedenken, die het afgelopen jaar zijn overleden. "Een mooi initiatief", vind Lukkien. Ook hij zal een minuut lang applaudisseren. "Mijn gedachten zullen dan ongetwijfeld bij mijn vader zijn, die afgelopen zomer overleed. Hij is in de zes jaar dat ik werkzaam was bij FC Groningen daar vier keer geweest. Hij was een oer-Veendammer, die daar gewoon niet naartoe wilde. Of hij er zondag zou zijn geweest? Ja, dat weet ik wel zeker."Bekijk hieronder het interview met Dick Lukkien: