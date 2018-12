Deel dit artikel:













Zandtovenaar brengt Meppel in kerstsferen Er werd ook gezongen in Meppel (foto: RTV Drenthe) Gert van der Vijver tovert met zand in Meppel (foto: RTV Drenthe)

Zandtovenaar Gert van der Vijver bracht vanavond op het Kerkplein Meppel alvast in de kerstsfeer. Daar werd de opname gemaakt van 'Kerst met Zandtovenaar 2018'.

Dit programma wordt inmiddels zes jaar lang goed bekeken tijdens de kerstdagen. KRO-NCRV-presentator Klaas van Kruistum vertelt het kerstverhaal. Van der Vijver brengt dit verhaal tot leven door middel van zandtekeningen.



'Zand erover'

"Een half uur van tevoren loop ik vaak wat te ijsberen", zegt Van der Vijver, terwijl hij zijn werkplek laat zien. "Ik kan ook een beetje afkijken. Hier komt een schermpje. Als ik het even niet weet dan spiek ik. Maar ik weet het eigenlijk altijd wel. En als het fout gaat, zand erover."



Naast tekeningen met zand wordt er ook gezongen. Yosina Roemajauw (winnaar The Voice Kids), zanger Kaj van der Voort, Renee de Gruijl (Spangas en kandidaat The Voice of Holland) en Max & Anne (Junior Songfestival) zongen traditionele en moderne kerstliedjes.



De opnames begonnen om 19.00 uur. Op het plein kunnen zo'n 4.000 tot 5.000 man terecht. En ook op een ander plein kwam een scherm te staan, voor het geval er plek tekort is. Zowel de gemeente als de provincie hebben 50.000 euro in de productie gestoken.



'Kerst met Zandtovenaar' wordt Eerste Kerstdag op NPO 1 uitgezonden. De dag erna kun je het op TV Drenthe terugkijken.