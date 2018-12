Jan Dekker wint van Lisa Ashton op WK darts

DARTEN - Darter Jan Dekker uit Emmen heeft de tweede ronde bereikt van het WK in Londen. Hij versloeg Lisa Ashton (3-1), de 48-jarige Britse die al vier keer wereldkampioene bij de BDO-bond werd. Gemakkelijk ging het niet: hij moest terugkomen van een 1-0 achterstand.

De dartwereld kent twee verschillende WK's. Moederbond BDO organiseert sinds jaar en dag in januari een apart wereldkampioenschap voor mannen en vrouwen, beter bekend als The Lakeside. Lisa Ashton wist daar in de afgelopen vijf jaar vier keer de wereldtitel te pakken. De concurrerende bond PDC, waar vrijwel alle topspelers als Raymond van Barneveld, Michael van Gerwen en Garry Anderson spelen, heeft zijn eigen WK. Deze bond kent geen gescheiden format. De afgelopen jaren wisten geen vrouwen zich voor dit WK te plaatsen..

Dekker speelde tegen een van de twee vrouwen op het WK darts: Ashton, bijgenaamd. Ze wist op Lakeside in de afgelopen vijf jaar vier keer de wereldtitel te pakken. Ashton werd hartstochtelijk aangemoedigd door de aanwezige fans in Ally Pally en won de eerste set met een gemiddelde van maar liefst 107 punten over drie pijlen.'Doubledekker' ergerde zich zichtbaar aan het partijdige publiek maar trok de wedstrijd uiteindelijk redelijk eenvoudig naar zich toe en won met 3-1."Het was een rollercoaster", zei Dekker na afloop van de wedstrijd tegen RTL Z. "Het was spannend en ik kon moeilijk focussen door het boe-geroep in de zaal. En daar moet ik aan toevoegen: Ashton speelde fantastisch."