College Borger-Odoorn opnieuw door het stof

Het college van Borger-Odoorn is gisteravond opnieuw door het stof gegaan. Het CDA ontdekte dat bestedingsvoorstellen voor volgend jaar niet op een juiste manier gedekt zouden worden. Na een schorsing trok wethouder financiën Niek Wind daarvoor het boetekleed aan.

De avond begon zo rustig in het gemeentehuis van Exloo. Totdat fractievoorzitter Roelof Tuin van het CDA de raad en het college er op wees dat in strijd met de afspraken allerlei uitgaven voor volgend jaar mede gefinancierd zouden worden uit een pot geld die eigenlijk al voor andere zaken bedoeld is, het zogenaamde budget voor beleidsintensivering.Die pot geld moet minimaal 250.000 euro bevatten en is bijvoorbeeld bedoeld om extra zout te kunnen kopen in het geval er een zware winter komt. In de begroting is vastgelegd dat dit kwart miljoen beschikbaar moet zijn, maar het college wilde het aan andere zaken besteden. Na een schorsing erkende wethouder Niek Wind (Gemeentebelangen) dat hij een fout had gemaakt. “Het verdient niet de schoonheidsprijs.”Vervolgens ontstond een dilemma. Er moet alsnog ergens anders 250.000 euro worden gevonden. Tegelijk wil de provincie nog dit jaar duidelijkheid over de uitgaven. De oppositie wilde in januari een compleet nieuw voorstel, maar dankzij de coalitiepartijen Gemeentebelangen, D66 en VVD werden de bestedingsvoorstellen voor 2019 toch goedgekeurd.In januari moet daar vervolgens weer in worden geschrapt. Voor Pieter de Groot van GroenLinks is het niet zo moeilijk. Hij stelde alvast voor om de extra communicatieadviseur en het aanstellen van een subsidiecoördinator dan maar niet aan te stellen.Het is de tweede keer in korte tijd dat het college van Borger-Odoorn in politieke problemen is geraakt. De problemen rond het overbelaste ambtelijk apparaat zorgden eerder al voor irritaties binnen de gemeenteraad en excuses van het college. Gisteren werd bekend dat gemeentesecretaris Peter Post mede daardoor gaat vertrekken