Speelgoedbank Hoogeveen moet slooppand verlaten

Speelgoedbank Robin Hood in Hoogeveen moet na slechts een jaar en drie maanden weer op zoek naar een nieuw pand. En die verrassende boodschap komt als een donderslag bij heldere hemel.

De speelgoedbank zit in gevestigd in het voormalige pand van het Roelof van Echten College aan de Griendtsveenweg. “We kregen een telefoontje van een journalist. Die vroeg ons of we al een nieuwe ruimte op het oog hadden, omdat ons pand wordt gesloopt”, vertelt voorzitter Milena Slomp van Robin Hood. “Hij had het in de stukken van de gemeente gelezen.”Voor Slomp was het een grote verrassing. “Ik was niet van de sloopplannen op de hoogte. We wisten dat we er op den duur uit moesten, maar ik had niet verwacht dat het zo snel zou zijn. Nu moeten we opnieuw op zoek naar een nieuwe ruimte.”De speelgoedbank zet zich in voor kwetsbare gezinnen. Ouders kunnen er goedkoop speelgoed krijgen voor hun kinderen, zodat zij toch een cadeau krijgen tijdens een verjaardag. Vorig jaar kostte het de speelgoedbank heel veel moeite om een nieuwe locatie in Hoogeveen te vinden.Inmiddels zijn de vrijwilligers van de speelgoedbank alweer druk om zich heen aan het kijken, op zoek naar een nieuwe ruimte. Daarnaast helpt ook de gemeente mee bij het vinden van een bedrijfspand.“We hopen eigenlijk op een iets groter pand”, zegt Slomp. Daar zouden we met meerdere minimastichtingen in kunnen gaan zitten. Dan heb je voor de minima alles onder een dak en als stichtingen kunnen we de huur delen.