Drenthe Toen #15: Terugblik op 2018

In deze vijftiende aflevering van Drenthe Toen blikken we terug op het afgelopen jaar van het programma. We luisteren nog een keer naar de meest aansprekende en bijzondere verhalen en reportages zoals het verhaal van Ernst Arbouw over een Canadese soldaat die zijn initialen in een boom kerfde. Ook horen we vaste gasten Peter Hoppenbrouwers, Jan Bieleman, Paul Brood en Herr Doktor Andreas Eiynck nog een keer.

In de jaren zestig deed Tjerk Vermaning spraakmakende vondsten. De vondsten werden vals verklaard. Vermaning werd in hoger beroep vrijgesproken van betrokkenheid, maar hij kreeg nooit eerherstel. Klaas Geertsema van de APAN vertelt waarom dat alsnog zou moeten gebeuren. Ook horen we in een reportage uit het RONO-archief Tjerk Vermaning zelf over de vondsten.Het afgelopen jaar gingen we in de hele provincie op zoek naar verdwenen huizen van stand. Samen met historicus Paul Brood gingen we langs de plekken waar ooit havezaten stonden in Drenthe. In deze terugblik nog een keer het huis Batinge.Ben Geutskens en Jos de Vink kwamen eerder dit jaar naar de studio om te vertellen over de Stirling-motor. Het tweetal legt uit hoe de motor werkt en vertelt over de geschiedenis van het apparaat.- Het afgelopen jaar hadden we ook aandacht voor bijzondere verhalen of onderzoeken van particulieren, historische verenigingen of amateur-historici. Zo probeerde Ernst Arbouw een Canadese soldaat te vinden die rond de Tweede Wereldoorlog zijn initialen in een boom kraste.- Professor Peter Hoppenbrouwers verdiepte zich aan de hand van verslagen van de Etstoel in de Drentse rechtspraak. In zijn boek schrijft hij over dit onderwerp. Vanaf 6 januari geeft Hoppenbrouwers elke week een zondagscollege over interessante aspecten van de Drentse rechtspraak.- We gingen in 2018 ook veelvuldig langs de Drents-Duitse grens met Herr Doktor Andreas Eiynck. In deze podcast de aflevering over de Roomse begraafplaats bij Schoonebeek.- Jan Bieleman was veelvuldig in Drenthe Toen te horen. Hij geldt als de specialist op het gebied van de landbouwgeschiedenis in onze provincie. In deze podcast nog een keer het gesprek over Drenthe als groots runder-exporteur.- Het werk van lokale historische clubs speelt een belangrijke rol bij Drenthe Toen. Zoals bijvoorbeeld de vereniging Ol El van Eelde. Zij onthulden een gedenksteen voor de vermoorde lerares Mien Jansen in het Kluivingsbos. Wij gingen met Jan Smit van de vereniging naar de plek des onheils. Hij vertelt wat er precies is gebeurd.- Dit seizoen besluiten we elke aflevering van Drenthe Toen met een bijdrage uit het werk van Wiebe Kruijer. Deze keer komt hij zelf aan het woord.Klaas Geertsema -Paul Brood -Ben Geutskens -Jos de Vink -Ernst Arbouw -Professor Peter Hoppenbrouwers -Herr Doktor Andreas Eiynck -Jan Bieleman -Jan Smit -Wiebe Kruijer -Sophie TimmerDe podcast van Drenthe Toen is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.We zijn ook te vinden op onder meer Pocket Casts TuneIn en Podbean Genoten van Drenthe Toen? Abonneer je ook op onze Drenthe Sportcast over de (amateur)sport in Drenthe, en op Cassata , onze podcast over de politiek en actuele discussies in onze provincie. Tot slot hebben we DrentheDoc waarin we mooie (oude) radioreportages en -documentaires opnieuw beschikbaar maken, maar nu als podcast.