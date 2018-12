Deel dit artikel:













'Duivensport is gewoon topsport' Een van de postduiven van Sjonnie Vrieze (foto: Twitter.com/infovrieze)

Postduivenvereniging Snel uit Smilde heeft zichzelf opgeheven vanwege het steeds verder afnemende ledenaantal. De vereniging, opgericht in 1963, heeft nog 9 leden. Te weinig, volgens Sjonnie Vrieze. Hij is bestuurslid van Snel en ziet met lede ogen aan dat er een einde komt aan de postduivenvereniging in Smilde.

"We hebben te weinig leden. Dat is een landelijke trend. Het aantal neemt enorm af. Ik denk dat het imago van de duivensport toch van die grijze mannetjes in stofjassen is. Dat is een vooroordeel. Daar wordt soms lacherig over gedaan, maar de werkelijkheid is dat het gewoon topsport is. Het is een business geworden en mensen zijn er fulltime mee bezig", aldus Vrieze.



Topsport

De duivenliefhebber noemt duiven atleten waar topprestaties van worden verwacht. "Daar moet je fulltime mee bezig zijn. In de media is vaak aandacht voor de dure duiven. De leuke hobby voor de gewone man raakt op de achtergrond. Kijk, het gaat voornamelijk om de omgang met duiven en het verzorgen van dieren. Dat vraagt nogal wat. Dat is het probleem bij de jeugd. Wil je met duiven beginnen, dan heb je een hok nodig. Je hebt ouders nodig die er achter staan en je moet er eigenlijk zeven dagen per week voor zorgen."



Van 33 naar 9 leden

De vereniging had op het hoogtepunt 33 leden. "Nu hebben we nog maar 9 leden. Het is niet haalbaar om nog door te gaan. De tijden zijn ook veranderd. Zo is het soms in nieuwbouwwijken lastig om een vergunning te krijgen om überhaupt een hok te plaatsen. Dat is jammer. En ooit hadden we 100.000 leden in Nederland. Dat zijn er nu ongeveer 17.000", zegt Vrieze.



Het clubgebouw van de postduivenvereniging wordt overgenomen door de gemeente Midden-Drenthe. "Die gaan we leegruimen. En een aantal leden verkast naar buurtverenigingen. De duivensport gaat gewoon verder. Maar ja, ook andere duivenverenigingen in de provincie hebben te maken met hetzelfde probleem..."