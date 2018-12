Chauffeur dodelijk ongeluk Asser Boys voor de rechter

De bestuurder van de auto die betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de Lonerstraat in Assen moet zich voor de rechter verantwoorden.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de 19-jarige jongen uit Smilde van het veroorzaken van een verkeersongeluk met dodelijke afloop. Zo blijkt uit onderzoek dat er te hard is gereden en dat er alcohol in het spel was.Op 19 september botste een auto met vijf inzittenden tegen een boom op de Lonerstraat. De inzittenden voetbalden allemaal bij het zaterdagteam van Asser Boys en waren tussen de 18 en 19 jaar oud. Twee leden van de voetbalclub kwamen bij het ongeluk om het leven. Drie anderen, onder wie de chauffeur, raakten zwaargewond.De verdachte mag zijn proces in vrijheid afwachten. Het Openbaar Ministerie hoopt dat de zaak in maart inhoudelijk behandeld wordt.