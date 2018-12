Deel dit artikel:













Jan Smit zingt vanmiddag bij RTV Drenthe Jan Smit treedt vanmiddag op bij RTV Drenthe (foto: ANP Kippa/Lukas Barth)

Zanger Jan Smit geeft vanmiddag een exclusief concert bij RTV Drenthe. De zanger uit Volendam komt samen met ons in actie voor de Drentse voedselbanken.

Het concert is inmiddels uitverkocht. Fans konden via Facebook een oproep doen om erbij te zijn. Er zijn zeker zestig fans uit Drenthe aanwezig bij het concert. Liefhebbers die er niet bij aanwezig kunnen zijn, kunnen het concert vanaf 15.00 uur live volgen via RTV Drenthe op radio, televisie en internet.



RTV Drenthe staat vandaag voor het laatst deze week in het teken van de voedselbankactie. Die eindigt vanavond. Dan wordt ook de opbrengst bekendgemaakt. In Drenthe maken zo'n 3.500 mensen gebruik van een voedselbank.