Johan Derksen: Bij topbezetting krijgt bluesfestival Grolloo toch een vervolg

Het Holland Blues Festival in Grolloo zou eigenlijk stoppen na 2020. Maar toch houdt Johan Derksen de deur voor een zesde editie op een kier. "We hebben heel veel verzoeken gekregen om het festival te blijven organiseren. We hebben nu besloten om het per jaar te bekijken."

"Die vijf jaar maken we af. Daarna gaan we kijken of we een topbezetting kunnen krijgen om er nog een jaar aan vast te plakken", aldus Derksen. De kaartverkoop voor de vierde editie is inmiddels gestart en verloopt goed. Er zijn 14.500 kaarten verkocht. Er is plek voor 26.000 liefhebbers."We hebben inmiddels weer drie topbands gecontracteerd. St. Paul and The Broken Bones bijvoorbeeld. Zij komen uit Birmingham, Alabama. Het is een hippe achtkoppige bluesband, leuk voor het jongere publiek. Verder komt Curtis Salgado uit Portland, Oregon naar Grolloo. Op zijn leven is de film Blues Brothers van John Belushi geïnspireerd. En Gary Clark Jr. uit Austin, Texas is bevestigd. Dus er zijn nu acht bands vastgelegd voor deze editie", aldus Derksen. Eerder werd bekend dat ZZ Top, Lynyrd Skynyrd, Jonny Lang, Daniele Nicole en Delgres komen spelen. Het Bluesfestival Grolloo is komend jaar op vrijdag 14 en zaterdag 15 juni. Een jaar later, in 2020, is de vijfde editie.Daarna willen Derksen en zijn geldschieters dus nog door met het festival, onder de strikte voorwaarde dat de bezetting 'geen doorsneeblues' is."Ons probleem is dat wij in de topbandsector willen zitten. Dat is moeilijk en het kost een godsvermogen. Al moet ik zeggen dat artiesten als George Thorogood niet meer op het grote geld zitten te wachten. Hij mailde mij persoonlijk terug. 'I prefer to go fishing', schreef hij. En Jeff Beck, die al vanaf het eerste festival op ons lijstje stond, kwam vorig jaar pas voor het eerst omdat hij de jaren ervoor klassieke auto's moest repareren."Volgens Derksen wordt het steeds lastiger om topbands naar Grolloo te krijgen. "In de B-sector willen we niet zitten. De spoeling is dun en grote bands staan niet te dringen om hierheen te komen. En we hebben geen winstoogmerk, we zijn dwaze liefhebbers. Als we alleen de doorsneebands kunnen krijgen, dan zetten we er definitief een punt achter. We willen ons onderscheiden en anders maar niet", besluit Derksen.