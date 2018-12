Deel dit artikel:













Gemeente gaat verpauperd deel centrum Gieten slopen De verpauperde garage Vlieghuis en omliggende panden gaan tegen de vlakte (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

Het was de buurt een doorn in het oog, de verpauperde en leegstaande panden bij binnenkomst van het centrum van Gieten. Maar volgens wethouder Heijerman van de gemeente Aa en Hunze gaan de voormalige garage Vlieghuis en de omliggende panden begin volgend jaar tegen de vlakte.

De panden staan al vele jaren leeg en het was wethouder Heijerman er dan ook veel aangelegen om een oplossing te vinden. “Eerdere plannen zijn uiteindelijk mislukt. Toen moest er een nieuwe ontwikkelaar komen en dat had ook nog al wat voeten in de aarde. Toch ben ik nu heel blij dat we deze rotte kies uit het centrum van Gieten gaan verwijderen.”



De gemeente betaalt mee aan het plan, onder meer voor de sanering van de grond. Op de plek worden twaalf nieuwe woningen gebouwd. “Dat worden twee-onder-een-kapwoningen met toch nog aardig wat grond er om heen. Ik denk dat ouderen die wat centraler willen gaan wonen hier wel behoefte aan hebben”, aldus Heijerman.