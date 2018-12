Deel dit artikel:













Afzwaaiende Hein Klompmaker krijgt onderscheiding

Hein Klompmaker, de directeur van het Hunebedcentrum in Borger, is tijdens zijn afscheid onderscheiden. Klompmaker gaat nu door het leven als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Klompmaker kwam dertig jaar geleden als vrijwilliger werken bij het Flint’nhoes. Hij wist het kleine museum in Borger, dat jaarlijks enkele duizenden bezoekers trok, om te bouwen tot het Hunebedcentrum van nu, dat jaarlijks zo'n 90.000 bezoekers ontvangt.



"Dat is voor een groot deel de verdienste van Hein Klompmaker", zo complimenteerde burgemeester Jan Seton de afzwaaiende directeur. "Met zijn ervaring als onderwijzer zet hij zich in voor de persoonlijke ontwikkeling van zijn medewerkers en vrijwilligers. Zo regelde hij een cursus Engels en Duits voor zijn medewerkers. Dat men toeristen in hun taal te woord kon staan was mooi, maar dat het zelfvertrouwen van mensen werd vergroot was eigenlijk veel belangrijker. Door zijn benadering is Klompmaker een vrijwilligersorganisatie op zichzelf geworden."



Volgens Seton is Klompmaker nog altijd een groot pleitbezorger voor de hunebedden en de bescherming van deze monumenten. "Dat doet hij vol passie en daar stopt hij al zijn vrije tijd in. Nog altijd worden er nieuwe publicaties, columns, boeken en artikelen geschreven over nieuwe inzichten over het omgaan met hunebedden."