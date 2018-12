Deel dit artikel:













Vertrekkend wethouder Jan ten Kate krijgt erepenning van De Wolden Jan ten Kate heeft bij zijn afscheid als wethouder de erepenning van de gemeente De Wolden gekregen (foto: Gemeente De Wolden)

Wethouder Jan ten Kate heeft vanmiddag bij zijn afscheid van de gemeente De Wolden de erepenning van de gemeente gekregen.



De wethouder krijgt de onderscheiding voor zijn bijdrage aan de totstandkoming, opbouw en ontwikkeling van de gemeente De Wolden. Daarnaast is hij bijna zeventien jaar actief geweest in de politiek in die gemeente.



Gemeentebelangen

In 2002 begon Ten Kate zijn politieke carrière als raadslid voor Gemeentebelangen. In 2006 werd hij fractievoorzitter en sinds 2010 is hij wethouder. Nu wordt hij wethouder in de gemeente Hardenberg.



Met de uitreiking van deze erepenning zijn er in totaal acht uitgereikt in De Wolden. Hans Hoving, Jan Tijink, Sjoerd Kremer, Korie Homan, Bert Damming, Ank van der Ziel en Christel Vandermaelen gingen de wethouder voor.