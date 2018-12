Heb je vanochtend de vallende sterren gehoord?

Bij bosjes vielen ze vanochtend: vallende sterren. Maar wist je dat vallende sterren ook geluid maken?

Dankzij Camras, dat de radiotelescoop bij Dwingeloo beheert, kun je ze horen. Dat is mogelijk via radioreflextie, legt Tammo Jan Dijkema van Astron uit."We konden de vallende sterren horen dankzij een zendmast ergens in Frankrijk. Radiogolven worden door de meteoren gereflecteerd en daardoor kunnen we een soort van gekke fluitjes horen."Vallende sterren zijn kleine gruisdeeltjes die door de atmosfeer van de aarde komen en vervolgens verbranden. Wij zien daardoor een lichtstreep aan de hemel en noemen het een vallende ster.Vallende sterren zijn er volgens Dijkema altijd. "We kunnen ze dankzij radiogolven dus goed tellen. Vanochtend waren het er zo'n tachtig tot honderd per uur."