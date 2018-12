Deel dit artikel:













Hout stoken levert Drenthe nog de meeste schone energie Drenthe haalt de meeste hernieuwbare energie uit biomassa, zoals hout. (foto: archief RTV Drenthe)

Het stoken van hout in open haarden en kachels is in Drenthe tot nu toe de belangrijkste bron van hernieuwbare energie. Samen met de verbranding en vergisting van afvalstoffen bij Attero in Wijster levert dat de meeste schone energie op. Dat staat in een rapport van de gezamenlijke regionale Rekenkamers.





Vierde plaats

In Drenthe wordt 8,9 procent van de gebruikte energie opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Hiervan is biomassa de grootste bron. De milieuwinst daarvan staat ter discussie, maar volgens Europese regels mag het. Daarmee staat Drenthe landelijk op de vierde plaats. Flevoland, dat al jaren veel windmolens heeft, staat ver bovenaan. Daarna volgen Friesland en Groningen.



"Je kunt constateren dat Drenthe niet zo'n grote taakstelling heeft en dat er ook nog niet zoveel gerealiseerd is", zegt directeur-secretaris Michiel Herweijer van de Noordelijke Rekenkamer. Hij wijst erop dat Drenthe in 2020 14 procent hernieuwbare energie wil gebruiken.



Werk aan de winkel

Ook voor de andere noordelijke provincies geldt dat er nog veel werk aan de winkel is. Friesland en Groningen willen verder gaan dan de landelijke doelstelling uit het Nationaal Energieakkoord uit 2013. Utrecht en Zuid-Holland stellen bij voorbaat dat ze die doelstelling voor 2020 niet halen. Door de verstedelijking hebben ze minder mogelijkheden om hernieuwbare energie te produceren.



Zuid-Holland verbruikt van alle provincies veruit de meeste energie. Utrecht heeft bovengemiddeld veel energiegebruik uit verkeer en vervoer.



Grote verschillen

Het is lastig om de inspanningen van de provincies te vergelijken. Provincies die aan zee liggen of die veel ruimte hebben, kunnen meer met windenergie dan provincies in het binnenland. Daarnaast speelt mee of er veel energieslurpende fabrieken zijn. Zeeland en Limburg hebben die relatief veel. De Rekenkamers constateren verder dat provincies verschillende beginpunten hanteren en dat hun ambities voor verschillende periodes gelden.



Morgen in het radioprogramma Cassata om 12.15 uur vertelt Rekenkamerdirecteur Herweijer meer over de Drentse inspanningen en wat daarvan te verwachten is. De Rekenkamers hebben geprobeerd om de energiemaatregelen van de provincies onderling te vergelijken. Ook worden de ambities op een rijtje gezet. Omdat middelen en manier van werken sterk verschillen, is vergelijken lastig. De belangrijkste aanbeveling is dan ook dat de provincies een duidelijker systeem moeten bedenken, waarin alle inspanningen met elkaar te vergelijken zijn.