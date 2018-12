Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Slachtoffer hardleerse stalker: Het was alsof ik in een slechte film zat De Compascumer kreeg een werkstraf voor het stalken van zijn ex-vriendin (foto: Pixabay.com)

De overtuiging was er bij de rechter, maar het ontbrak aan bewijs. Een 52-jarige man uit Emmer-Compascuum werd daarom vrijgesproken van chantage. Wel kreeg hij vijftig uur taakstraf en een maand voorwaardelijke cel voor het stalken van een vrouw uit Aalden.

Daarnaast mag hij de komende drie jaar zijn gezicht niet in Aalden laten zien of contact zoeken met zijn slachtoffer. De rechter wees haar verder een schadevergoeding van bijna 600 euro toe.



De Compascumer en de Aaldense kregen in september 2017 een verhouding. De vrouw wilde er rond april mee stoppen, maar de man bleef volgens haar aandringen op contact. Naast haar viel hij ook haar vrienden en haar ouders lastig met telefoontjes en appjes.



Nadat zij zich bij de politie meldde, kwam het tot een stopgesprek. Het hielp niet volgens haar, de man ging gewoon door met stalken. Ook ontving zij mailtjes waarin de afzender dreigde seksueel getinte foto’s openbaar te maken, tenzij er betaald werd. De vrouw herleidde uit de woordkeuze en de intieme details dat de Compascumer de schrijver was.



Angst

"Het valt met geen pen te beschrijven in wat voor een nachtmerrie ik heb gezeten", aldus de Aaldense, die een slachtofferverklaring gaf tijdens de zitting. De man controleerde haar voortdurend en speelde in op haar onzekerheden, vertelde ze. ‘Doodsbang ben ik voor deze man. Hij zette vrienden en ouders tegen me op en belde op de gekste tijden. Ik kon niet normaal meer functioneren. Alsof ik in een slechte film zat."



In februari onderging ze haar grootste schok. "Hij kwam binnen en bij het uitdoen van zijn jas zag ik dat hij een pistool bij zich droeg. De angst sloeg me om het hart." Na zijn vertrek, schreef ze een briefje en plaatste die op een zichtbare plek in haar huis: "Als me iets overkomt, moet je bij hem zijn."



Acteerwerk

Volgens de Compascumer klopt er weinig aan dat verhaal en sprak hij over acteerwerk. De chantage ontkende hij ook glashard. "Voor duizend procent." Wel gaf hij toen dat hij na het stopgesprek contact had gezocht, maar dan wel beperkt. De rechter hield het bij een veroordeling voor stalking, maar maakte duidelijk weinig op te hebben met de proceshouding van de verdachte. "U hebt zich op een nare, vervelende manier gedragen in deze zaal."