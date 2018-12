Video: virtuele ronde op het TT Circuit in een F1-bolide

Benieuwd hoe een ronde met een Formule 1-auto op het TT Circuit in Assen eruitziet? De website Formule1.nl testte het circuit virtueel in een Red Bull RB14, de auto waarmee Max Verstappen afgelopen seizoen rondreed.

Begin augustus 2015 reed Max Verstappen al eens écht op het TT Circuit tijdens de Gamma Racing Day.Of de Formule 1 daadwerkelijk naar Assen komt is hoogst onzeker. Het circuit van Zandvoort heeft van het Formula One Management tot 1 maart de tijd heeft gekregen om met een dichtgetimmerd plan voor de dag te komen. Lukt dat niet, dan is het TT Circuit van Assen aan zet. De Grand Prix van Nederland staat voorlopig op de kalender voor mei 2020.