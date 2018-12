Deel dit artikel:













Muzieklijst Harry's Blues zondag 16 december 2018

De Engelse band Earl and the Agitators is voortgekomen uit de bands Foghat en Savoy Brown. Beide bands baseerden zich op de bluesmuziek. Drummer Roger Earl, gitarist Bryan Bassett en zanger-gitarist Scott Hill vormden in 2015 samen EATA. Met een combinatie van rock and roll, country en rhythm and blues maakten ze het album Shaken & stirred. Een prettige verrassing.