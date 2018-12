Deel dit artikel:













Drentse theaters vinden oplossing voor hogere btw-tarief De Drentse theaters voeren uiteindelijk wel een prijsstijging door (Foto: Ilvy Njiokiktjien/ANP)

Theater De Tamboer in Hoogeveen gaat de prijzen van de kaartjes op 1 januari nog niet verhogen met de stijging van de btw van zes naar negen procent. Dat doet ook Theater De Nieuwe Kolk in Assen niet.

Geschreven door Hielke Meijer

Het Atlas-theater in Emmen voert de prijsverhoging wel direct door. Schouwburg Ogterop in Meppel heeft de prijsverhoging al eerder doorgevoerd en hoeft niets aan te passen.



Niet blij

Blij met de btw-verhoging van zes naar negen procent zijn de theaters niet. Dit najaar werd die na Prinsjesdag definitief. Theater De Tamboer wil nu de prijs pas gaan verhogen zodra het nieuwe voorstellingen boekt. Voor al geboekte voorstellingen verandert er niks.



Directeur Pieter-Bas Rebers: "Het is een keuze. Je kijkt welke gevolgen de prijsverhoging heeft. Doe je jezelf iets te kort of doe je het publiek iets te kort. We hebben ervoor gekozen om de prijsstijging niet door te voeren voor wat we al geprogrammeerd hebben."



Tijdelijk cadeautje

De directeur van de Tamboer geef aan te hebben gekeken naar de gemiddelde prijs van een kaartje, de omzet en naar de exploitatie. Daaruit bleek dat het theater de stijging kan opvangen dankzij de bezoekersaantallen. "Het is eigenlijk een cadeautje richting ons publiek, want het is toch grotendeels publiek geld waar het bij ons om gaat. Het is lastig te zeggen hoeveel de verhoging ons kost, maar het gaat om enkele duizenden euro's", zegt Rebers.



Ogterop spaart jeugd

Schouwburg Ogterop in Meppel heeft vorig jaar bij de onderhandelingen met de boekingsbureaus al rekening gehouden met een hoger btw-tarief. Directeur Wybrich Kaastra: "De tariefsverhoging was toen al aangekondigd. Bij de onderhandelingen over de kosten van de voorstellingen is het altijd geven en nemen. Het gaat om een verhoging met maximaal 50 eurocent van de kaartjes vanaf januari."



Ogterop heeft de kaartjes voor jeugdtheatervoorstellingen niet verhoogd met de hogere btw-tarieven. Kaastra: "Uiteindelijk is het voor niemand leuk dat het leven duurder wordt. En cultuur biedt nu juist die extra dingen die het leven leuk maken. Voor jeugdtheater willen we in elk geval geen hoger prijzen doorvoeren. Zeker voor hen geldt dat cultuur belangrijk is in de persoonlijke ontwikkeling."



DNK in nieuwe seizoen duurder

De Nieuwe Kolk in Assen voert de btw-tariefsverhoging pas door als de nieuwe seizoensprogrammering in mei bekend wordt. Tot die tijd gelden dezelfde prijzen als voorheen. Woordvoerder Jetze Dam: "Assen heeft het in de lopende begroting kunnen opvangen. Wij vinden het belangrijk om de prijzen uit de brochure te kunnen vasthouden, om niet onbetrouwbaar over te komen."



Atlas-theater per januari duurder

Het Atlas-theater adviseert mensen vóór 1 januari kaartjes te kopen voor het voorjaar, omdat die prijzen na 1 januari omhoog gaan met het btw-tarief. Woordvoerder Simone Briks: "We moeten nog kijken hoe we die prijzen afronden. Het kabinet heeft dit besloten, dus we vinden dat we het dan ook moeten doorvoeren. Maar we denken niet dat het invloed gaat hebben op de kaartverkoop, hoewel het natuurlijk wel vervelend is."



Uiteindelijk gaat in elk theater links- of rechtsom de prijs doorgerekend worden naar hogere prijzen voor het publiek of lagere prijzen voor de artiesten. Pieter-Bas Rebers: "Eén van beide zal het zijn. Of allebei een beetje. Dat is deel van de onderhandeling waar je dit in moet gaan opvangen. Ik kan daar nog geen antwoord op geven."