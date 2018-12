Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Meerdere voertuigen weg uit loods in Meppel: 'Ik vind het laag en gemeen' Eigenaren kwamen naar de loods in Meppel (foto: RTV Drenthe) De buitenboordmotoren waarvan de kabels zijn door geknipt (foto: RTV Drenthe) 150 voertuigen staan in de hal (foto: RTV Drenthe)

Uit de loods aan de Paradijsweg in Meppel zijn naar het nu lijkt twee campers, een caravan en een boot vermist. Eigenaren kwamen vandaag naar de loods na een oproepje van de eigenaar van de loods om zich te melden.

De huurder die de stalling met 150 voertuigen runde, heeft de huur volgens de eigenaar al een jaar niet betaald en heeft zijn handen er vanaf getrokken.



Het werd een zoektocht voor de eigenaren, want hun gestalde voertuig was verplaatst of in het ergste geval verdwenen. "Mijn camper is weg. Die had ik gekocht omdat mijn man 1,5 jaar geleden is overleden en dan had ik weer iets positiefs in het vooruitzicht met mijn kinderen. Maar hij is weg. Ik denk verdwenen naar het buitenland. Dat iemand zoiets doet. Ik vind het zo laag en zo gemeen," zegt Paula bijna in tranen.



Vertrouwen weg

"Ik had de sleutels er in laten zitten, want ik ben goed van vertrouwen. Ik dacht: 'als er wat gebeurt of er moet een camper achter mij er uit, dan kan hij hem verrijden'. Je vertrouwen in de mens gaat zo wel een beetje weg," zegt ze.



Ook de caravan van de familie Koning is zoek. "We hebben de hele hal doorzocht. Gisteravond al en nu nog een keer bij klaarlichte dag," zegt Anneke Koning. "Waar is die? Weggegeven? Naar het buitenland vervoerd? Zeg het maar. We hadden al vakantieplannen, maar daar moeten we nu een streep door zetten. Het is heel jammer," aldus de verbouwereerde vrouw.



Aangifte

Ook Roelof Troost kan zijn camper nergens vinden. "Hier heb ik het bewijs dat ik de caravan heb gestald en hier heb ik de sleutels. Ik hoor dat de politie onderweg is. Eens kijken wat die kan doen. Ik ga aangifte doen, maar daar heb ik mijn camper niet mee terug," aldus Troost.



In de hal staat ook een speedboot met met een buitenboordmotor van 200PK. Het plastic omhulsel van de motor is deels verwijderd en de kabels zijn doorgeknipt. Zo'n motor doet zomaar 10.000 euro op Markplaats. Maar het zal een opluchting zijn voor de eigenaar dat de boot met buitenboordmotor er in ieder geval nog staat.



De politie adviseert de gedupeerde eigenaren om aangifte te doen via het Centraal Meldpunt Nederland, via www.meld.nl. Het voertuig staat dan meteen op internationale signalering.



Stalling voortgezet

De eigenaar van de hal, Maarten van Meerwijk, zegt de stalling zo mogelijk te gaan continueren tegen een extra vergoeding van 50 euro. "We zijn toch ook extra geld aan verzekeringspremie kwijt en we moeten een nieuw contract maken voor de stalling van de caravans, aanhangers, campers en boten."



Van Meerwijk zegt zelf voor 18.000 euro het schip in te gaan. "Dat is het bedrag aan huur dat wij missen. De politie zegt dat het een civiele zaak is en dat we maar een advocaat moeten nemen. Maar de huurder heeft nu 150 mensen boos gemaakt, allemaal mensen uit de buurt. Ook al krijgen we het geld niet van deze man, hij zal op zijn minst merken wat hij gedaan heeft. Want dit zal hij weten," aldus Van Meerwijk.



De huurder was niet bereikbaar voor een reactie.