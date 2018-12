Deel dit artikel:













Donald Trump heeft mooiste kerstboom van Westerbork Donald Trump voor zijn Witte Huis in Eursinge (foto: Dylan de Lange/RTV Drenthe) Ook Donald Trump zelf mocht niet in het plaatje ontbreken (foto: Dylan de Lange/RTV Drenthe)

Een kerstboom in de tuin van president Donald Trump is de mooiste van Westerbork. Dat bleek gisteravond tijdens de kerstboomkeuring.

In buurtschap Eursinge werd het Witte Huis van de Amerikaanse president nagebouwd, compleet met president Donald Trump zelf. Hiermee won de boom de titel mooiste kerstdecoratie van Westerbork.



In totaal hadden twaalf buurten hun best gedaan om hun kerstboom zo mooi mogelijk te versieren. Maar de jury vond het idee in Eursinge het origineelst.



Maar één de mooiste

In verschillende thema's werd gestreden om de eerste plek. De buren hadden er veel werk mee, maar er kon er maar een de mooiste boom zijn. Makers Bart van der Kolk en Wim Smidt van de kerstboomcommissie voerden de plannen uit. "Vorig jaar grepen we naast de prijs en dit jaar moesten we dus met iets bijzonders komen", vertelt Van der Kolk. "Dat werd een replica van het Witte Huis, met een bord van Donald Trump en een 'fake news tweet' van hem."