Een jaar na de fatale woningbrand in Emmen: 'Niet voor te stellen wat daar gebeurd is' Een gapend gat herinnert de buurt nog altijd aan die fatale zaterdagochtend (foto: Janet Oortwijn / RTV Drenthe)

Een jaar na die rampzalige ochtend aan de Laan van de Marel in Emmen wordt de buurt er nog dagelijks aan herinnerd. Op 30 december vorig jaar ging daar een huis in vlammen op.

De 6-jarige Antonin en de 5-jarige Alice Kellner kwamen daarbij om het leven. De ouders van de kinderen raakten zwaargewond.



Gapend gat

Van het huis is niets meer over. Nu nog steeds is er een groot, gapend gat te zien op de plek waar de twee kindertjes woonden.



"Deze dagen van het jaar word je er weer aan herinnerd", zegt brandweerman Marcel Kuper, die tijdens de brand officier van dienst was en de leiding over het incident had. "Een brand van zulke omvang en impact maak je één of twee keer in je leven mee."



'Moed zakte ons in de schoenen'

Op het moment dat de brandweer bij het huis aankwam, op de vroege ochtend van de bewuste zaterdag sloegen de vlammen uit het huis. "Dan zakt de moed je toch wel in de schoenen", vertelt Kuper. "De kans dat er nog mensen levend in het huis zaten, was nihil."



"Het was vreselijk", aldus burgemeester Eric van Oosterhout. "De hulpverleners konden niks meer doen en stonden aangeslagen op straat."



Crowdfunding

"Je denkt automatisch terug aan de brand als je weer in de straat komt", vertelt Jan Jeuring. Jeuring en zijn vrouw woonden vlak bij het Tsjechische gezin Kellner. Echt kennen deden ze elkaar niet. "Ik had ze één keer eerder gesproken", vertelt Jeuring, die na de fatale ochtend een crowdfundingsactie op poten zette. In korte tijd werd er meer dan 77.000 euro gedoneerd. "We hadden niet verwacht dat er zoveel geld ingezameld zou worden."



Het geld was bedoeld voor de ouders, die daarmee hun leven weer wat op de rit konden krijgen. "Helaas krijg je de kinderen er niet mee terug", zegt Jeuring. "Maar hopelijk kunnen ze wel een toekomst opbouwen."



Waar het geld precies aan besteed is, weet Jeuring niet. "Maar ik ga ervan uit dat het geld goed besteed is. Het is op een rekening gekomen die beheerd werd door de gemeente."



'Vinger aan de pols'

De gemeente Emmen heeft de ouders, Jindriksa en David Kellner, begeleid na de fatale woningbrand. "Het gezin was Tsjechisch, we moesten met tolken werken en de mensen letterlijk van A naar B helpen", vertelt burgemeester Eric van Oosterhout. "Naar omstandigheden gaat het goed met ze. We hebben ze aan een huis en inventaris geholpen. We houden altijd nog vinger aan de pols."



Hoe dubbel het ook is, Jeuring houdt een goed gevoel over aan de actie. "De mensen hebben hun leven weer opgepakt, daar zijn we blij om."



Zijn buurtgenoot Corry Drenth sluit zich daar bij aan. Zij organiseerde met haar buurman een benefietavond, waar 800 euro mee werd opgehaald. Dat bedrag werd bij de actie van Jeuring gevoegd. "Ik ben heel dankbaar dat we dat hebben mogen doen", reageert Drenth. "Ook al is het heel dubbel."



Hulp vanuit het hele land

Ook kreeg de gemeente Emmen tientallen telefoontjes vanuit het hele land van mensen die geld en huishoudelijke apparatuur aanboden.



"Geld was niet het belangrijkste, maar het idee dat iedereen om zo'n gezin heen ging staan. Eigenlijk een gezin dat hier nog niet zo lang woonde, uit het buitenland kwam. We hebben wel eens discussies over integratie en buitenlanders. Dat speelde hier geen enkele rol", legt Van Oosterhout uit. "Heel warm en heel betrokken. Heel veel mensen hebben ervoor gezorgd dat de ouders vanuit een vreselijke situatie, het toch weer een beetje op orde hebben gekregen."