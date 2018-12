Leerlingen onthullen zelfgemaakte ijsbeer in Emmen

Langs het looppad van Wildlands in Emmen staat sinds vandaag een enorme ijsbeer. Leerlingen van de praktijkschool PRO Emmen hebben het metalen kunstwerk vanmiddag onthuld. Ook zien voorbijgangers er twee houten gibbons in de bomen hangen.

De leerlingen hebben de kunstwerken zelf gemaakt, in samenwerking met de Emmer kunstenaar Dick Lubbersen.Nico van Luik, directeur van Pro Emmen is ontzettend trots wat de leerlingen hebben laten zien. "Er is maandenlang keihard gewerkt aan deze iconische werken. Voor de leerlingen betekent dit veel: als zij hier over vele jaren langslopen met hun kinderen en kleinkinderen, kunnen ze vertellen dat zij hieraan meegewerkt hebben.”Ook Lubbersen kijkt met veel voldoening terug. “We hebben dit echt samen gedaan. Leerlingen zijn in Wildlands geweest om inspiratie op te doen, andere kinderen waren betrokken met het ontwerpproces, de uitvoering en het vervoer. Heel speciaal dat ongeveer dertig leerlingen hieraan gewerkt hebben.”