Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vogelshow vreest criminelen en huurt beveiliging in Beveiligers zorgen dat de dure vogels niet gestolen worden (Foto: Jeroen Willems/RTV Drenthe) Een mooie papegaai kan duizenden euro's waard zijn (Foto: Jeroen Willems/RTV Drenthe)

Op Sportlandgoed Zwartemeer wordt door de Stichting Districtsshow Drenthe de grootste vogelshow van Noord-Nederland georganiseerd. Op de show zijn 1.300 vogels te zien in alle soorten, kleuren en maten. Om diefstal te voorkomen heeft de organisatie beveiliging ingehuurd.

“Een mooie papegaai doet op zwarte markt al snel achthonderd tot duizend euro. Sommige vogels gaan zelfs richting de drieduizend euro”, zegt Ben stuiver van de organisatie. “Wij hebben de verantwoordelijkheid voor de vogels die worden ingezonden. Die mensen mogen verwachten dat we de beestjes ook goed verzorgen. Daar hoort de beveiliging ook bij.”



Naar het buitenland

De organisatie in Zwartemeer heeft RSS Security uit Emmen ingehuurd om de vogels te beschermen. “De beveiliger loopt binnen en buiten surveillance van ’s avonds negen tot acht uur in de ochtend”, aldus Stuiver. “De mensen die vogels stelen weten vaak ook wel wat ze moeten hebben, want ze gaan allemaal naar het buitenland toe. Als ze vandaag worden gestolen, zijn ze morgen al in Polen, Roemenië of Tsjechië.”



Opvolging

Een ander probleem voor de organisatie is de opvolging. Vogelshows trekken vooral een wat ouder publiek en er lijkt weinig interesse bij de jeugd. Om jongeren toch enthousiast te maken heeft de organisatie basisscholen uit Zwartemeer uitgenodigd om een kijkje te nemen. De kinderen krijgen een opdrachtenlijst en moeten bepaalde vogeltjes opzoeken en bestuderen.



“Ja we hopen toch dat we volgend jaar van die vijftig leerlingen een paar overhouden die geïnteresseerd zijn in vogels. Dat zou voor ons prettig wezen”, zegt een lachende Stuiver.



De vogelshow is nog het hele weekend te bezoeken. De organisatie hoopt in totaal op zo’n tweeduizend bezoekers.