Fourniturenzaak Kramer Mode in Beilen breit er een einde aan Anita en Henny Kramer in Kramer Mode in Beilen (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe) Veel klanten die nog langs komen om de laatste dingen te kopen (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe) Kramer Mode in Beilen (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe)

"Ik ben 73 jaar en nu vind ik dat ik ook wel met pensioen mag." Eigenaresse Henny Kramer sluit eind dit jaar de deuren van haar Fourniturenzaak Kramer Mode in Beilen.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen

Vijfendertig jaar geleden besloot ze dat ze graag iets voor zichzelf wilde doen, zelfstandig zijn. Ze begon haar winkel. "Inmiddels is de winkel veel groter dan verwacht", vertelt Henny.



Twintig jaren geleden kwam ook dochter Anita er werken. "Veel mensen denken dat mijn moeder en ik veel te bespreken hebben tijdens het werk, maar daar hebben we niet eens tijd voor. Het is altijd zo druk!"



Een begrip in Beilen

Kramer Mode is erg bekend in Beilen. Iedereen kan er terecht voor wol, garen en het verstellen van kleding. "We hebben zo veel spullen. Als iemand iets nodig heeft, zeggen mensen altijd 'ga maar langs Kramer, die heeft dat vast wel'", vertelt Anita.



De winkeldeur wordt de laatste weken bijna letterlijk platgelopen. Veel klanten komen op het laatste moment nog wat halen en de naaiartikelen vliegen over de toonbank. Veel klanten kennen Henny en Anita inmiddels persoonlijk. Met iedereen wordt even een praatje gemaakt. Dat gaan de dames naar eigen zeggen het meest missen.



Pensioen

"Ik wandel graag, ik fiets graag", vertelt Henny Kramer. "Mijn vriendinnen die deden dat altijd samen, maar ik kon niet mee omdat ik vijf dagen per week in de winkel stond." Daar komt straks verandering in.



Afscheid nemen van het handwerken doet Henny trouwens niet. Ze heeft heel wat wol meegenomen naar huis. Ze lacht: "Mijn kleindochters vroegen of ik dingen voor ze wilde maken... Ik kom straks nog tijd te kort."