Emmen legt drieduizend zonnepanelen op gemeentelijke daken De gemeente plaatst de panelen op daken van gemeentepanden (Foto: Koen van Weel/ANP)

De gemeente Emmen gaat komend voorjaar ruim drieduizend zonnepanelen neerleggen op daken van negen gemeentelijke panden. Deze komen ook op het dak Hondsrug College te liggen.

Voor het plaatsen van de panelen betaalt de gemeente ongeveer één miljoen euro. Daarvoor maakt Emmen gebruik van een overheidssubsidie. De zonnepanelen leveren 750 megawattuur per jaar op: genoeg voor ruim tweehonderd huishoudens.



Veel ruimte

“Dit is een mooie stap in de verdere verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. We hebben op onze eigen daken veel ruimte om een bijdrage te leveren aan de totale verduurzaming van de gemeente Emmen.“



Een bedrijf uit Coevorden zal de zonnepanelen gaan plaatsen. De gemeente hoopt dat de panelen eind volgend jaar in gebruik zijn.