Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

De kerstdagen naderen en in onze provincie zijn genoeg activiteiten die alvast voor een voorafje zorgen. Ook niet kerst-gerelateerde evenementen zijn er volop. Hieronder een paar opties die je dit weekend kunt doen.

Maar liefst twintig praalwagens rollen morgen door Hoogeveen tijdens de Noorderlichtjesparade Hoogeveen. Deze vrolijke optocht wordt opgevuld door drie muziekkorpsen en een groot animatieteam. Het evenement, dat jaarlijks tienduizenden bezoekers trekt, wordt voor de achtste keer gehouden. De Noorderlichtjes start om 18.30 uur. De beste vijf van iedere voorronde plaatsen zich voor de landelijke finale, eind maart 2019 in Roelofarendsveen.Fervente legpuzzelaars uit de drie noordelijke provincies verzamelen zich morgen in dorpshuis ’t Neie Punt in Ruinen. Daar start om 20.00 uur de voorronde van het NK Legpuzzelen. Voor deze strijd is animo genoeg, zo bleek al snel. Na één dag waren de deelnemersplaatsen al vol, waardoor er morgen 140 puzzelfanaten en 35 teams zwoegen om zo snel mogelijk een legpuzzel af te maken. De beste vijf van iedere voorronde plaatsen zich voor de landelijke finale, eind maart 2019 in Roelofarendsveen.Een mooi vol programma van Hartje Winterfestival in Hoogeveen. Zo is er vanaf 13.00 uur een kerstconcert in De Tamboer, verzorgd door koren en orkesten uit Hoogeveen en De Wolden. Kinderen kunnen onder meer aan de slag in het kerstatelier van Scala. Ook kunnen zij om 13.30 en 16.00 uur bezoekje brengen aan de Efteling musical De Sprookjessprokkelaar. Voor de rock’n rollers is er om 20.30 een optreden van Herman Broods Wild Romance.Natuurlijk kunnen de kerstmarkten dit weekend niet ontbreken. Op negentien plaatsen in de provincie kun je genieten van de gezelligheid die de markten te bieden hebben. Struin langs de kraampjes en geniet van een warme chocolademelk, glühwein en een lekkere warme hap. Bekijk hieronder waar de kerstmarkten dit weekend zijn.Zin in een Drents avondje? In Vries kun je zondag vanaf 16.30 genieten van verhalen, gedichten en muziek in onze streektaal. Dat terwijl je Kerstelijk lekker aan het eten bent in café Onder de Linden. An Taofel schuiven deze keer dichteres Suze Sanders, verhalenverteller Jans Polling en zingende componist Arnold Veeman aan. Wel snel reserveren, want dat kan nog tot zaterdag 12.00 uur.Na de succesvolle tentoonstelling over Iran start op zondag de nieuwste expositie van het Drents Museum. In de schaduw van de Egyptische farao’s kwamen er in Nubië – het huidige Soedan - ook heersers op met dezelfde titel. Minder bekend, maar zo machtig dat ze op den duur hun noorderburen overheersten. Hun schatten liggen de komende maanden in het museum in Assen.Even wat frisse winterse buitenlucht opsnuiven kan tijdens een gezellige Kerstwandeling in Valthermond. Tijdens het wandelen draagt een verteller het beroemde Kerstverhaal voor en onderweg kom je meerdere Bijbelse figuren tegen. Na afloop kun je lekker opwarmen met dikke snert, sappige worst en hete chocolademelk. De wandeling begint om 17.00 uur bij de Kavelingenbrug aan de Gildeweg.