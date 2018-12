Deel dit artikel:













Assenaar sleurt ‘in shock’ politiefiets mee onder auto, krijgt werkstraf De politiefiets werd meegesleurd onder de auto (Foto: Bart Maat/ANP)

Een 24-jarige man uit Assen is vandaag door de rechtbank in zijn woonplaats veroordeeld tot een taakstraf van tachtig uur. Hij molesteerde de dienstfiets van een politieagent en bedreigde zijn ex-vriendin.

De Assenaar sprak op 21 december vorig jaar vanuit zijn auto een vriend op de Rolderstraat toe. Twee fietsende politieagenten in burger kwamen poolshoogte nemen en vroegen de man zich te identificeren. De Assenaar sloot echter het raampje en negeerde de twee, aldus de agenten.



Blokkade

Een agent plaatste daarop zijn fiets voor de auto om hem te beletten weg te rijden. De man scheurde er echter vandoor en sleepte in zijn vlucht de het rijwiel mee onder de auto. Al zigzaggend probeerde hij er zich tevergeefs van te ontdoen. Iets later werd hij alsnog aangehouden.



Toen de twee mannen op hem afstapten, raakte hij in shock, verklaarde hij zijn gedrag. De rechter wuifde dat argument onmiddellijk weg. "Twee mannen op de fiets die op u afstapten en dan van de kaart? Nee, daar geloof ik niets van." De Assenaar dacht verder dat hij met nepagenten te maken had. "Ik vertrouwde het niet."



Bedreiging ex

De Assenaar stond verder terecht voor het bedreigen van zijn ex-vriendin. Zij zag de relatie niet meer zitten en maakte dit in een telefoontje kenbaar. Daarop werd hij kwaad en dreigde hij het huis van haar en haar familie in brand te steken.



Ook werd hij verdacht van het sturen van seksueel getinte foto’s van zijn ex naar haar vrienden en familie, maar dit kon niet worden bewezen. De foto’s waren verstuurd vanaf een ander telefoonnummer dan dat van de man.