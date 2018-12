Deel dit artikel:













Werkstraf voor 17-jarige overvalvoorbereider De jongen beraamde de overval (Foto: Wolter Klok/RTV Drenthe)

Een 17-jarige Hoogevener is voor zijn rol in een overval op een drogisterij veroordeeld tot een werkstraf van zestig uur. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

De overval was vorig jaar op 1 juli in de Hoofdstraat in Hoogeveen. De 17-jarige pleegde de overval niet zelf, maar beraamde de daad met een 18-jarige vriend. De vriend bedreigde een medewerker met een mes. Een klant werd daarbij omver geduwd.



Sensatie, spanning en geld

Het televisieprogramma Opsporing Verzocht zond beelden uit van de overal, die door een bewakingscamera was vastgelegd. De zitting twee weken geleden was achter gesloten deuren, omdat de verdachte nog minderjarig was. De rechter rekende het de jongen aan dat hij zich liet leiden door sensatie, spanning en geldelijk gewin. De jongen had een adviserende rol in de voorbereiding.



Daarnaast legde de jongen de kleding klaar die de overvaller moest dragen. Na de overval deelden beiden de buit. Ze stonden niet stil bij de gevolgen die de overval op de slachtoffers heeft gehad. Daarnaast hield de rechter er rekening mee dat de Hoogevener niet eerder met justitie in aanraking is geweest. Hij moet een schadevergoeding van ruim 360 euro betalen aan het slachtoffer