Grote belangstelling voor duurzame bewaarplaats voor uien in 1e Exloërmond

Honderden belangstellenden hebben vanmiddag een kijkje genomen in de nieuwe bewaarplaats voor uien van Dirk Jan en Tanja Beuling in 1e Exloërmond. In oktober vorig jaar werd de oude loods door een grote brand in de as gelegd.

Nu staat er een modern en duurzaam complex, dat door gedeputeerde Henk Jumelet is geopend.Ze komen bijna handen tekort om iedereen te begroeten en de vele cadeau's in ontvangst te nemen. Het echtpaar Beuling is duidelijk verrast door de enorme opkomst. De grote brand van ruim een jaar geleden lijkt vergeten. "We vinden het erg belangrijk om open huis te houden", vertelt Dirk Jan Beuling. "Het is hartverwarmend hoe mensen met ons meegeleefd hebben. We hebben het hele dorp uitgenodigd. We willen graag met de buitenwereld delen wat we hier doen."De grote loods van 55 bij 35 meter bestaat uit verschillende compartimenten. In de hal worden met name uien gedroogd en opgeslagen. Op het dak liggen 600 zonnepanelen. "We hebben nog wel een gasaansluiting, maar gebruiken die niet. De loods is helemaal duurzaam", aldus Dirk Jan Beuling.De uien worden met een condensdroger gereed gemaakt voor de opslag. "Dat is behoorlijk bijzonder", zegt Beuling. "En we kunnen de uien ook op een steeds duurzamere manier telen, waarbij we minder gewasbescherming hoeven toe te passen."Beuling teelt en verkoopt daarmee uien die net even anders zijn. "Maar ik geef het direct toe hoor: de ui is nou niet echt een sexy product. Toch willen we met deze uien een aparte plek in de supermarkt veroveren. Daar werken we hard aan en steken we ook onze nek voor uit."