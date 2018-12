Deel dit artikel:













Recordbedrag voor Drentse voedselbanken: 211.728,50 euro Er werd een recordbedrag opgehaald voor de voedselbank (Foto: Kim Stellingwerf/RTV Drenthe)

De actie Samen voor de Voedselbank heeft dit jaar in totaal 211.728,50 euro opgebracht. Dat werd bekend tijdens de finale-uitzending op TV Drenthe.

Het bedrag is de optelsom van alle cheques en de waarde van de producten die de afgelopen week zijn geschonken. De voorzitters van de voedselbanken in Drenthe zijn heel blij met de hoge opbrengst. "Geweldig dat jullie dit allemaal voor elkaar hebben gekregen", zei voorzirtter Harrie Timmerman van de Drentse voedselbanken.



Producten

De inzameling richtte zich vooral op houdbare levensmiddelen. Zo kwamen er meer dan 150 volle kratten blikgroente, honderden kilo’s aan pasta en rijst en honderden pakken koffie en thee binnen. Dit kwam onder meer door de koffieactie van de provincie Drenthe. Een echt topproduct was de pannenkoekenmix. Daarmee konden we maar liefst 75 kratten vullen.



Vrachtwagens

Er zijn zo veel goederen ingezameld dat de vrachtwagen van COOP en het noordelijk distributiecentrum van de voedselbank komende maandag moet worden ingezet om alle goederen van het pand van RTV Drenthe naar de vier voedselbanken in Drenthe te vervoeren.



Ambassadeurs

Een week lang voerden de inwoners van de provincie actie voor de voedselbanken in Drenthe. Vier ambassadeurs bezochten vele Drentse bedrijven en instellingen. Dat leverde veel geld op. Met zijn vieren zamelden ze voor zo’n 46.000 euro aan geld en goederen in.



Verder stonden er vooral op ‘superzaterdag’ overal vrijwilligers van de voedselbanken te flyeren in deelnemende supermarkten en hielpen Drentse serviceclubs mee met de inzameling. Zo zetten in Hoogeveen de Soroptimisten en de Rotaryclub zich in om zo veel mogelijk producten in te zamelen. In Assen deden de Lions dat.



In onze provincie maken ongeveer 3.500 mensen gebruik van de voedselbank.