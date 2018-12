Deel dit artikel:













Meer dan 700 FC Emmen-supporters naar Groningen Er reizen zondag meer dan 700 FC Emmen-supporters naar Groningen (foto: Gerrit Rijkens)

VOETBAL - FC Emmen wordt zondagmiddag in en tegen Groningen gesteund door een groot aantal supporters. Het uitvak in Euroborg is in ieder geval gevuld met zevenhonderd fans uit Emmen.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Dat de strijd tussen de twee noordelijke clubs niet alleen bij de trainers en spelers leeft, maar ook bij de supporters, is dus wel duidelijk. Het aantal fans dat zondag meereist overstijgt het aantal dat in mei meereisde naar Rotterdam, waar Emmen bij Sparta de promotie naar de eredivisie bewerkstelligde. Dat waren er 510.



Er is nog een aantal tickets te verkrijgen om per bus of per auto naar Groningen te reizen. Info daarover is te vinden op www.fcemmen.nl



LIVE

Ben je zondag niet in het stadion, dan hoef je toch helemaal niets te missen. Op Radio Drenthe doen we zoals altijd live verslag. De uitzending begint om 14.00 uur en het duel tussen de nummers 14 en 16 van de eredivisie om 14.30 uur.