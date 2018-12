Deel dit artikel:













Bioscoop Meppel draait proef voor officiële opening februari Een impressie van de nieuwe bioscoop in Meppel (foto: Kroonenberg)

Meppel heeft haar bioscoop terug. Vanaf februari volgend jaar zijn er weer volop films te zien in de stad. Vanavond start het proefdraaien in het oude V&D-pand.

In 2015 werden de deuren gesloten. "Dat was omdat de eigenaar van het winkelcentrum andere plannen met het pand had", zegt eigenaar van de bioscoop Albert Jan Vos. "Daarom werd het huurcontract opgezegd."



'Bios hoort in Meppel'

Vos vindt dat Meppel een bioscoop hoort te hebben. "Het is een plek waar er heel lang één gestaan heeft. Mensen zijn opgegroeid met de gezelligheid die het met zich meebrengt. Als zo'n voorziening wegvalt, is dat een gemis."



Vanavond gaat de bios om 19.00 uur open. Dan start het proefdraaien. "Zo kunnen we kijken of de techniek het goed doet, zodat er later geen storingen zijn. Op die manier kunnen we volgende week zowel in de ochtend en middag als avond films draaien."