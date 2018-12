Groningen-trio bij FC Emmen: punten belangrijker dan bewijsdrang

VOETBAL - Rancune? Nee, dat hebben ze niet. Toch willen Keziah Veendorp, Nick Bakker en Glenn Bijl zondagmiddag laten zien dat FC Groningen het trio te vroeg heeft laten gaan.

"Maar toch is het resultaat het allerbelangrijkst", laat Bakker weten. "We willen drie punten."De woorden van Bakker worden gedeeld door Bijl. "Natuurlijk is het een mooi duel en extra mooi omdat het onze oude club is, maar de degradatiestrijd zit meer in mijn hoofd dan dat ik Groningen iets wil laten zien. Wij willen in ieder geval met 17 punten de winterstop in. Daar zouden we vantevoren voor hebben getekend. Inmiddels zijn dat er, gezien de wedstrijden tegen Fortuna Sittard, De Gaafschap en PEC Zwolle, te weinig."Volgens Veendorp is een zege in Euroborg ook zeker mogelijk. "FC Groningen heeft een prima selectie en is ook aan de beterende hand, maar ook wij hebben een prima ploeg.""Als we Mahi en Doan kunnen neutraliseren dan is er zeker een kans", aldus Bijl.FC Emmen wordt in Groningen gesteund door meer dan 700 supporters. "Daar verbaas ik me wel een beetje over. Kennelijk zijn de supporters wakker geworden. In thuisduels is het bommetje vol en is de sfeer fantastisch, terwijl in uitduels alleen de Brigata Fanatico er is, maar klaarblijkelijk hebben de fans veel zin in zondag."