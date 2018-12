Deel dit artikel:













Zender Radio Borger-Odoorn gestolen Er is ingebroken bij Radio Borger-Odoorn (foto: Van Oost Media)

Radio Borger-Odoorn is tijdelijk uit de lucht. Vannacht is er bij het radiostation ingebroken en is de zender meegenomen.

Momenteel wordt er gekeken waar er andere andere zendapparatuur vandaan kan worden gehaald, zodat luisteraars zo snel mogelijk weer kunnen inschakelen.