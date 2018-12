Deel dit artikel:













Geen finale voor Oranje handbaldames De halve finale in één shot gevangen: Frankrijk oppermachtig tegen Nederland (foto: ANP/Henk Seppen)

HANDBAL - Het Nederlands damesteam is er niet in geslaagd om de finale van het Europees Kampioenschap te halen. In de halve finale verloor Oranje met 21-27 van regerend wereldkampioen Frankrijk.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

In de strijd om het brons is Roemenieë aanstaande zondag de tegenstander. Dat duel begint om 14.00 uur.



Met name fysiek was Frankrijk oppermachtig tegen Oranje. Het thuisland nam al vlot de leiding en gaf deze, ondanks een prima spelende Angela Malestein, niet meer uit handen. Bij rust was de schade nog te overzien: 11-12.



Het echte verschil werd kort na rust gemaakt toen de Fransen, onder aanvoering van Estelle Nze Minko en Siraba Dembele, uitliepen naar een voorsprong van zes punten (bij 15-21). Nederland was ondanks twee treffers van oud E&O-speelster Lois Abbingh niet meer in staat om zich terug te knokken in de wedstrijd.



Frankrijk speelt zondagmiddag de finale tegen regerend Olympisch kampioen Rusland. Dat duel begint om 17.30 uur.