Auto belandt in greppel naast N34 bij Odoorn De automobilist raakte rond kwart over 2 van de weg en belandde in de greppel (foto: De Vries Media)

Een automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag op de N34 bij Odoorn van de weg geraakt. De auto kwam naast de N34 in de greppel terecht.

Het is niet duidelijk wat de oorzaak is en hoe het met de bestuurder gaat. De auto is door een bergingsbedrijf uit de greppel gehaald en meegenomen.