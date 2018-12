Vallen vannacht de eerste sneeuwvlokken in Drenthe?

De sneeuw is van korte duur dit weekend (foto: RTV Drenthe/Susan Pathuis)

Vallen vannacht de eerste sneeuwvlokken van dit najaar? RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag voorspelt lichte sneeuw vannacht en in de ochtend zou er dan 1 á 2 centimeter sneeuw kunnen liggen.

Het KNMI waarschuwt voor lokale gladheid aan het einde van avond.Is het morgen wit buiten, dan willen we graag meegenieten van deze eerste winterse plaatjes. Stuur een foto naar redactie@rtvdrenthe.nl. Dan maken wij hier een mooie fotoserie van.De sneeuw is van korte duur want de sneeuw trekt al snel verder, en na het weekend lopen de temperaturen weer op. Bekijk hier de voorspellingen voor de komende dagen: