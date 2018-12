Programma zaterdagvoetbal

VOETBAL - Dit weekend wordt de laatste reguliere speelronde afgewerkt in het amateurvoetbal. Volgende week staan er nog wel enkele inhaal- en bekerduels op het programma, maar start bijvoorbeeld ook het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi.

Een mooi affiche vandaag is zonder twijfel het duel tussen SC Elim en SVM Marknesse. Elim kan als enige Drentse club zonder nederlaag de winterstop ingaan, maar SVM zal dat als de nummer 2 in die klasse willen voorkomen. Het verschil tussen beide ploegen is inmiddels al vijf punten.Na de promotie vorig seizoen in de 4e klasse doet Veenhuizen het ook uitstekend in de 3e klasse. De formatie van Raymond Middels staat 3e, op twee punten van koploper Kollum. Daartussen in staat Leovardia en die ploeg is vanmiddag te gast in Veenhuizen.Borger heeft nog één kans om voor de winterbreak nog van de hatelijke nul af te komen in de 4e klasse E. Dat moet dan gebeuren op eigen veld tegen SVBO.Bekijk hieronder het complete programma van vandaag: