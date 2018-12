Deel dit artikel:













​Cassata #14: Drentse energiedoelstellingen, betaalbare rechtshulp en krijgen we er een Drentse Michelinster bij? Cassata #14: Drentse energiedoelstellingen, betaalbare rechtshulp en krijgen we er een Drentse Michelinster bij? (foto: RTV Drenthe)

Doet Drenthe het goed met zijn energiedoelstellingen? Daarover gaat het in Cassata deze week. Verder waarschuwt de Deken van Noordelijke advocaten voor de afbraak van betaalbare rechtshulp. En wat hebben de gele hesjes van nu overeen met het IJzerkoekenoproer uit 1770?

Tafelgast is Gastvrouw van het Jaar Marleen Brouwer, van restaurant De Loohoeve, zij hoopt maandag op een Michelinster.



Onderwerpen

01.30 - Spannende dagen voor Marleen Brouwer, gastvrouw van restaurant De Loohoeve in Schoonloo.

06.05 - Gisteren presenteerde de regionale rekenkamers een rapport waarin staat dat Nederland de komende tientallen jaren over moeten stappen op schone Energie. Drenthe maak bepaald geen indruk.

22.10 - Vervolg Marleen Brouwer.

25.19 - Kunnen mensen met weinig geld straks nog naar de rechter als ze bijvoorbeeld ontslag willen aanvechten of in een scheiding terecht komen? Daarover maakt de Deken van Noordelijke advocaten Rob Geene zich grote zorgen.

33.58 - Volgende week zaterdag wordt de IJzerkoekenoproer in Coevorden in 1770 herdacht. Dit gebeurt via culturele activiteiten.

42.56 - Vervolg Marleen Brouwer.

53.12 - Het radioforum met Willemien Meeuwissen, fractievoorzitter VVD in Provinciale Staten, Willem Jan Renkema, Groenlinks Tweede Kamerlid GroenLinks en Marleen Bouwer.



Presentatie

Marjan Koekoek



Gasten

Marleen Brouwer (Gastvrouw van restaurant De Loohoeve)

Michel Herwijer (Directeur-secretaris van de Noordelijke Rekenkamer)

Rob Geene (Deken van Noordelijke advocaten)

Marion Maters (Theatermaker)

Willemien Meeuwissen (Fractievoorzitter VVD Provinciale Staten)

Willem-Jan Renkema (Tweede Kamerlid GroenLinks)



