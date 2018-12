Deel dit artikel:













Zendpiraten feesten in het provinciehuis Waar anders vergaderd wordt, trapt piratenband Quintus het feestje af in de statenzaal (Robbert Oosting / RTV Drenthe)

De statenzaal in het provinciehuis in Assen werd vandaag omgetoverd tot feesttent voor zendpiraten en liefhebbers van dit muziekgenre.

Reden voor dit samenkomen is dat de piratencultuur is opgenomen op de website van het immaterieel cultureel erfgoed. En dus verzamelden zich meer dan driehonderd 'piraten' in de statenzaal.



"Ik vond dat het tijd is dat er meer erkenning komt voor de piratencultuur", zegt Peter Zwiers, Statenlid van de PvdA. "Die wordt vaak negatief weggezet. Daarnaast is het goed dat mensen kennismaken met waar de politiek plaatsvindt, en dus is dit een mooie combinatie."