Honderd demonstranten in Emmen voor gele hesjes-protest [update]

Op het Raadhuisplein in Emmen protesteert vandaag een groep gele hesjes-demonstranten. Er zijn ongeveer honderd mensen aanwezig.

Burgemeester Eric van Oosterhout gaat op het plein in gesprek met de demonstranten.Het protest is overgewaaid vanuit Frankrijk waar de Franse protestbeweging Les Gilet Jaunes voor het vijfde weekend op rij de straat op gaan. De betogers komen daar in opstand tegen de hoge kosten van hun levensonderhoud.Vorige week doken er gele hesjes op langs de Dordsestraat in Emmen. Actievoerders hingen de hesjes op aan de bomen langs de weg. Hier stonden teksten op als: 'Wildlands een flop, Emmenaren aan de strop', 'kick out Rutte', 'lagere belasting' en 'betaalbare zorg'.Volgende week zaterdag kondigde de groep weer een demonstratie aan.