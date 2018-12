Omwonenden geluidsmuur Spier: Het is nu wel beangstigend

Het is alweer een ruime week geleden dat de geluidsmuur bij de A28 in Spier in elkaar zakte. Omwonenden zagen het aankomen, net als dat ze nu verwachten dat de rest van muur ook nog naar beneden komt.

"Mijn gevoel zegt dat de muur nog verder in zal storten, de vraag is alleen wanneer het gebeurt", vertelt omwonende Roelina Stapper.Het eerste deel dat vorige week instortte, bevond zich vlakbij het huis van Peter en Roelina Stapper. Hun auto, die tegen de muur aan stond, raakte flink beschadigd en een deel van hun tuin is ontruimd vanwege instortingsgevaar van de wal. Met één hek wordt het huis van de familie Stapper gescheiden van de muur, maar daarmee is het probleem nog niet opgelost.Peter Stapper: "De stenen liggen meters hoog opgestapeld zonder tussenschotten, dat is vragen om problemen. Bij de eerste de beste goede windvlaag met noordoostenwind zal de rest van de muur ook gaan. Een kind van zes kan nog bedenken dat dit niet werkt."Peter werkt zelf in de bouw en had bij het ontwerp al zijn vraagtekens. "Wij wilden in eerste instantie helemaal geen muur. De coniferen werkten prima tegen het geluid en het zag er mooier uit. Na de bouw kon je de muur per dag achteruit zien gaan. Je hoorde ook gerommel uit de muur komen van het in elkaar zakken van de stenen. Dat het uiteindelijk instortte was voor mij geen verrassing."Sowieso was de muur al een doorn in het oog van de Stappers, die na de werkzaamheden van de gemeente naar eigen zeggen de hele zomer bezig zijn geweest de omgeving van hun huis weer op te ruimen. "Dit wordt straks weer één grote bende natuurlijk als ze er weer overheen moeten met al het werkspul. Mijn vertrouwen in de gemeente is wel een beetje weg wat betreft de muur", zegt Peter.Maar frustrerender vindt hij nog dat hij niet bij zijn spullen kan en dat de aanbouw van een nieuwe overkapping in de tuin uitgesteld zou moeten worden. "Daar baal ik echt van. Ik heb al anderhalf, twee jaar in de ellende gezeten vanwege die muur. Ik wil gewoon bij mijn spullen kunnen en mijn auto op de oprit zetten."Roelina slaapt daarnaast sinds het instorten van de muur erg slecht. "Ik word vrij vaak wakker van het geluid van de snelweg. Toen er nog geen muur stond, was het helemaal open en dat geluid verspreidde zich. Ik had er toen minder last van dan nu."Daar is nu ook de angst voor verdere instorting van de wal bij gekomen. Roelina: "Ik let met name heel erg op of ik keien hoor vallen. Vooral kleine stenen vallen nu gewoon uit de muur. Dan ga ik vaak even kijken. Het is wel beangstigend nu."