Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Rechtshulp voor mensen met weinig geld minder toegankelijk Rob Geene (foto: RTV Drenthe)

Voor mensen met een laag inkomen wordt het bijna onmogelijk om een rechtszaak te gaan voeren. Daarvoor waarschuwt Rob Geene van de Deken van Noordelijke advocaten.

VVD-minister Sander Dekker wil dat bepaalde rechtsgebieden geen subsidie van de overheid krijgen. Dat betekent dat mensen niet automatisch recht hebben op een advocaat. Daardoor moeten ze de rechtskosten vaker zelf betalen. Alleen advocaten in het strafrecht en in asielzaken zouden volgens het plan van Dekker door de overheid blijven worden vergoed.



Zelf hun weg vinden

"De minister wil een systeem optuigen waarbij dingen worden aanbesteed en uitbesteed. Dit ligt dan niet meer in de handen van juridische professionals, maar bij juridische hobbyisten'', zegt Geene in het Radio Drenthe-programma Cassata.



Minister Dekker zegt dat mensen zelf hun weg wel kunnen vinden op juridische websites en als je ze doorverwijst naar een spreekuur.



Volgens Geene worden de meeste zaken veroorzaakt door de complexiteit van de regels van de overheid. '‘De overheid is de grootste leverancier van rechtszaken, namelijk zestig procent. En dezelfde overheid zegt nu 'daar hebben we last van'."



'Behoefte aan verstandige mensen'

"Het is niet een sexy onderwerp. Maar je merkt pas hoe belangrijk het is als je rechtshulp moet hebben. Als je bijvoorbeeld verdachte wordt in een strafzaak.’’



"Als familie ruzie krijgt dan is er wel behoefte aan om een paar verstandige mensen eromheen te hebben. Die kunnen het over de emotie tillen en het tot een normale juridische oplossing brengen. Zo kun je verder en dat moet je wel doen met professionals. Dat kan je niet overlaten aan de buurman.''