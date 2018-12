1.500 meter Kjeld Nuis in Thialf was 'laffe hap'

SCHAATSEN - Als een mak lammetje liet Kjeld Nuis (29) uit Emmen zich vanmiddag op de 1.500 meter in Thialf afslachten. Tijdens de vierde wereldbekerwedstrijd van het seizoen werd hij slechts vijfde. Met 1.44.62 moest hij meer dan een seconde toegeven op de winnende tijd van ploeggenoot Thomas Krol.

"Je moet gewoon vanaf meter één knokken, dingen komen niet vanzelf. Daar heb ik gewoon spijt van. Ik heb hier ook wel eens 1.43.3 gereden. Maar in die rit tegen Koen Verweij ging ik erin als een leeuw, nu als een mak lammetje", verklaart Nuis na afloop.Er werden hele snelle tijden gereden vanmiddag in Thialf. Thomas Krol wint in 1.43.78. Dat is maar drietiende van een seconde boven het baanrecord. De Amerikaan Joey Mantia werd met 1.44.09 tweede en Patrick Roest eindigde met 1.44.12 op de derde plaats.Al deze tijden werden al vóór Nuis gereden. Maar de regerend Olympisch en wereldkampioen op deze afstand werd er niet warm of koud van. "Ik dacht oké we gaan 1.43 rijden vandaag. Maar dan moet je er vol in gaan. Nu dacht ik na m'n start: ik moet vanaf nu vlakke rondes rijden, maar zo'n schaatser ben ik niet", aldus Nuis. "Dan moet je Patrick Roest heten."Nuis werd tijdens de eerste wereldbeker van het seizoen op de 1.500 meter in Japan tweede achter de Rus Yuskov. Tijdens de tweede wereldbeker ontbrak Yuskov en pakte Nuis de overwinning. Vorig weekend in Polen verkoos de Jumbo-ploeg een trainingskamp in Collalbo boven de wereldbeker. Ook toen won de Rus Yuskov de 1.500 meter. Vandaag werd Yuskov vierde. Hij was éénhonderdste van een seconde sneller dan Nuis.