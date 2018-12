Deel dit artikel:













Kjeld Nuis kan niet mee met toptijden in Thialf (Kjeld Nuis, ANP)

SCHAATSEN - Kjeld Nuis (29) uit Emmen is vanmiddag in Thialf tijdens de vierde wereldbekerwedstrijd van het seizoen op de vijfde plaats gefinisht. Vooral in het begin liet hij veel tijd liggen ten opzichte van de concurrentie. Met 1.44.62 moest hij meer dan een seconde toegeven op de winnende tijd.

Geschreven door Karin Mulder

Er werden hele snelle tijden gereden vanmiddag in Thialf. De overwinning ging naar Thomas Krol in 1.43.78, voor de Amerikaan Joey Mantia in 1.44.09 en Patrick Roest in 1.44.12.



Nuis won de eerste wereldbeker van het seizoen in Japan. Tijdens de tweede wereldbeker ontbrak Yuskov en pakte Nuis de overwinning. Vorig weekend in Polen verkoos de Jumbo-ploeg een trainingskamp boven de wereldbeker. Ook toen won de Rus Yuskov de 1.500 meter. Vandaag werd Yuskov vierde. Hij was éénhonderdste van een seconde sneller dan Nuis.



Later meer....